В высокогорном Цунтинском районе Дагестана десятки полицейских, спасателей и местных жителей ищут трехлетнего мальчика, который вышел из дома вечером 11 мая покататься на велосипеде и не вернулся. По одной из версий, о которой пишут СМИ, ребенок мог упасть с моста в реку, однако Следственный комитет (СК) региона возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, сопряженном с похищением (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

Как сообщает местный СК, ребенок вышел из дома в селе Бежта накануне около 19 часов. Его местонахождение до сих пор не установлено, продолжаются поисковые мероприятия и ведутся первоначальные следственные действия по установлению обстоятельств пропажи мальчика. В республиканском МЧС уточнили, что в поисках задействован 21 спасатель, в том числе кинолог с собакой, а также 50 сотрудников МВД и жители села.

Как пишет телеграм-канал SHOT, мальчик во время прогулки упал с моста в горную реку. Поиски затрудняет сильное течение после прошедших в районе дождей. Реку и побережье прочесывают более 100 человек, включая волонтеров, говорится в публикации. Канал утверждает со ссылкой на спасателей, что пока никаких следов ребенка обнаружить не удалось.

Дагестанский телеграм-канал Mash Gor сообщил еще в ночь на понедельник, 12 мая, что сельские жители смогли найти велосипед мальчика, после чего поиски приостановили до утра из-за темноты и невозможности что-то разглядеть в грязной воде.

О найденном велосипеде написал и канал «Сапа Кавказ». По его данным, в поисках ребенка участвуют в общей сложности около тысячи человек, в том числе жители соседних сел и районов.