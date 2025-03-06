В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в продаже своей новорожденной дочери сотруднице медучреждения. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы республики. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в публикации.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 25 октября женщина родила ребенка, и после выписки по предварительной договоренности передала его сотруднице медицинского учреждения.

По данным телеграм-канала Shot, ребенка за 650 тысяч рублей купила акушерка, принимавшая роды. Деньги женщине передал безработный супруг сотрудницы роддома.

Преступление удалось раскрыть спустя несколько месяцев. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Мать ребенка и ее подельники задержаны правоохранителями, они уже дали признательные показания.

В настоящее время судьбу девочки решают органы опеки. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.