Информация о том, что учебный день в школах Северного Кавказа будет начинаться с песни певца Shaman (Ярослава Дронова) «Я русский», не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр управления регионом (ЦУР) Дагестана в телеграм-канале. Подобного распоряжения от глав региона не поступало, уточнили в ЦУР.

Там отметили, что аналитики центра зафиксировали распространение такой новости в социальных сетях и мессенджерах.

«Министерство образования и науки Республики Дагестан опровергает информацию о включении песни «Я русский» в школьную программу республик СКФО. В учебные и воспитательные программы песня «Я русский» не входит», — сообщили в ведомстве по запросу ЦУР.

В среду, 31 января, адыгейская газета «Адыгэ макъ» со ссылкой на министра образования Кабардино-Балкарии Сафарби Шхагапсоева сообщила, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы выступил с предложением включить песню Shaman «Я русский» в воспитательную программу школ Северного Кавказа и Адыгеи.

В публикации утверждалось, что инициативу чеченского лидера поддержали образовательные ведомства Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Обязательное прослушивание композиции якобы могли ввести уже 23 февраля.

Вечером того же дня замминистра просвещения Кабардино-Балкарии Екатерина Мисостова сообщила ингушскому изданию «Фортанга», что подобных нововведений в школах республики не планируется.

«У нас традиционное начало школьного дня с линейки, с поднятия флага — это в начале недели, разговора о важном. Все, больше ничего, никакого Шамана никто не петь не будет», — заявила она.

Мисостова также рассказала, что Шхагапсоев больше не занимает должность министра просвещения и науки Кабардино-Балкарии. Действительно, согласно информации на сайте республиканского правительства, сейчас эту должность занимает Анзор Езаов.

Позднее сообщение- о включении песни Shaman «Я русский» в воспитательную программу школ в республиках Северного Кавказе и в Адыгее опроверг министр образования Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.

В настоящее время публикация на сайте «Адыгэ макъ» о планах ежедневного прослушивания песни «Я русский» удалена. Вместо нее 1 февраля редакция выпустила сообщение о том, что ложная информация о нововведениях в школах Северного Кавказа появилась в результате «хакерской атаки», а размещенную ранее новость удалили, так как она «не соответствует действительности».