В Дербенте три человека напали на полицейского, он госпитализирован. В СУ СК по Дагестану сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).

По версии следствия, 9 февраля в Дербенте трое местных жителей нарушали общественный порядок, а затем напали на сотрудника полиции, повалили его на земли и стали избивать. Один из нападавших выхватил табельный пистолет и не менее восьми выстрелил в правоохранители.

После этого подозреваемые скрылись. Их задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для них меры пресечения.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что пострадавший сотрудник ОМВД России по Дербенту получил ранение в бедро, он в больнице в тяжелом состоянии. По данным агентства, нападавшие скрылись на автомобиле, один из них — 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.

Издание «Сапа Кавказ» пишет, что одним из подозреваемых является сын бывшего главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедов. Нападение, отмечает портал, произошло в районе 4 утра (совпадает с мск).

По данным «Сапы», трое завладели оружием 28-летнего сержанта полиции Хабибуллы М. и выстрелили из него в бедро полицейскому, после чего скрылись на Cadillac.

«Сапа» пишет, что ранее Сандро Шихмагомедов был причастен к теракту, который произошел в сентябре 2013 года в селе Хучни, где рядом с отделением полиции была подорвана машина. Тогда, как отмечает портал, погибли двое полицейских, 16 человек пострадали. Шихмагомедов пробыл в заключении 1,5 года.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что задержанные оказались в состоянии наркотического опьянения. ТАСС пишет, что состояние полицейского врачи оценивают как средней степени тяжести. Shot пишет, что пострадавший в реанимации, а Шихмагомедов был под воздействием наркотиков.