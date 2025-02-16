Сотрудники полиции Табасаранского района Дагестана подверглись обстрелу в ходе задержания подозреваемого. Стрелявший — водитель автомобиля, остановленного на въезде в село Хучни, уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В сообщении ведомства говорится, что инцидент со стрельбой произошел вечером 15 февраля. Стрелявший был ранен при задержании. Следователи проводят проверку, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело.

Республиканский главк МВД сообщил, что полиция искала подозреваемого в ограблении продуктового магазина в селе Дагестанские огни. Около 20:00 мск 15 февраля туда пришел неизвестный мужчина, вооруженный боевым пистолетом, и, направив оружие на кассиршу, потребовал отдать ему все деньги из кассы. Добычей грабителя стала выручка на сумму около 70 тысяч рублей. Забрав наличные, преступник скрылся, а сотрудница торговой точки позвонила в полицию.

Личность нападавшего была установлена в течение получаса — это оказался 31-летний житель Хивского района, которого сразу же объявили в розыск. Автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, вскоре заметили неподалеку от села Хучни. Когда полицейские остановили машину и потребовали, чтобы водитель сдался, он открыл огонь и был ранен сам.

В настоящее время стрелявший находится в больнице. В дагестанском ГУ МВД России заверили, что угроза жизни задержанного отсутствует. Данных о пострадавших среди сотрудников полиции нет.