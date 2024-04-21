Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры в связи с избиением ученицы одной из школ города. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, школьницу избили в феврале этого года «под усмешки и крики “Россия для русских”». Изначально Алиев писал, что пострадавшая ученица — уроженка Дагестана. Однако позднее он уточнил, что она родилась в Таджикистане. «Все вышесказанное мной актуально, вне зависимости от того, какой национальности избитая девочка», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, директор школы вызвана в прокуратуру для разбирательства. «Уже завтра также будет проведено совещание в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики администрации Санкт-Петербурга по указанной проблеме», — сообщил Алиев.

Омбудсмен выразил надежду, что произошедшее — «частный случай, а не вновь зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях».

Ранее «Фонтанка» писала, что избиение учащейся петербургской школы произошло в феврале, но тогда конфликт не вышел даже на уровень администрации. В апреле видеозапись драки в своем телеграм-канале опубликовала глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина, после чего ролик распространился в Сети и началась проверка. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ее результатах.

По данным собеседника «Фонтанки», один из учеников снимал драку на видео и выкрикивал в адрес девочки оскорбления, связанные с ее национальностью. Издание отмечает, что во время потасовки в классе, вероятнее всего, находилась учительница. По словам Мизулиной, она «подключилась уже после завершения драки».

Классный руководитель вызывала в школу родителей участников инцидента, избитой школьнице принесли извинения, рассказал источник «Фонтанки». Он утверждает, что все дети, вовлеченные в конфликт, продолжают ходить в школу, и подобных стычек между ними больше не происходило.