Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства о картеле на сумму более 1,9 млрд рублей при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фигурантами дела стали ООО «Ботлихагропромдорстрой», ООО «Дорстройсервис» и ООО «Магуш». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«ФАС возбудила дело о картеле на 1,9 млрд рублей при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Признаки сговора на территории Республики Дагестан обнаружены в результате межведомственного взаимодействия с ГУЭБиПК МВД России», — говорится в сообщении.

Эти компании обвиняются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах, связанных с ремонтом автомобильных дорог и обеспечением безопасности дорожного движения.

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 1 919 538 628 рублей, добавили в службе.

В ведомстве уточнили, что при установлении вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП.