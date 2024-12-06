В Дагестане наблюдаются проблемы в работе интернет-сервисов и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp. По данным интернет-провайдеров республики R-line и Ellco, замедление работы сайтов и приложений связано «с учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту».

«В связи с временной блокировкой зарубежных ресурсов на территории Республики Дагестан могут наблюдаться перебои в работе интернет-сервисов», — говорится в сообщении R-line.

В компаниях отметили, что ограничения продлятся сутки. Предполагается, что работа интернета будет восстановлена к 16:00 7 декабря.

Пользователи в комментариях под постами компаний сообщают, что ограничения повлияли в основном на работу домашнего интернета и связь через Wi-Fi. При этом мобильный интернет работает более стабильно, пишут они.

Накануне о возможном сбое в работе интернета сообщал телеграм-канал «Эхо Дагестана». Он публиковал скриншоты уведомления Департамента информационной безопасности Банка России «о плановых отключениях доступа к зарубежному сегменту интернета на территории отдельных регионов». Документ датирован 13 ноября.

В конце октября профильный телеграм-канал «Кабельщик» сообщал, что в регионах Северного Кавказа на протяжении месяца наблюдаются проблемы с работой мессенджера Telegram. О проблемах заявляли жители Дагестана и Ингушетии. При этом министр цифрового развития России Максут Шадаев утверждал, что в Дагестане нет проблем со связью.

Об аналогичных учениях в масштабах всей России несколько раз сообщали СМИ, однако в Минцифры и РК информацию об их проведении не подтверждали. Эксперты отмечали, что такие мероприятия могут проводиться в рамках реализации федерального закона «О суверенном интернете». Первое тестирование оборудования для соблюдения этого закона проводилось на Урале в 2020 году, тогда в регионе возникли серьезные проблемы с доступом в интернет.