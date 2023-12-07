Парламент Дании принял законопроект, который вводит уголовную ответственность за осквернение священных текстов, таких как Коран, Библия или Тора. Об этом сообщает пресс-служба датского министерства юстиции

Как передает Danmarks radio, принятию законопроекта предшествовали пятичасовые дебаты. В результате инициативу поддержали 94 парламентария, 77 проголосовали против

Согласно одобренному документу, за «публичное ненадлежащее обращение со священными текстами, которые имеют важное значение для религиозных общин, а также с предметом, который похож на священные книги» будет грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет. При этом на объекты искусства, в которые включена «незначительная часть священного писания», запрет распространяться не будет.

В Минюсте пояснили, что законопроект был принят с целью прекратить «систематическую травлю», которая усиливала террористическую угрозу в Дании.

«Мы знаем, что террористическая угроза против Дании усилилась и достигла и без того высокого уровня. Мы должны защитить безопасность Дании и датчан. Поэтому важно, что мы теперь получили лучшую защиту от систематических нарушений, с которыми мы сталкиваемся уже долгое время», — приводит пресс-служба ведомства слова его главы Питера Хаммельгаарда.

Закон принят на фоне недавних акций протеста в Дании и Швеции, во время которых антиисламские активисты сжигали Коран, что вызвало недовольство в мусульманском мире. В частности, в июле радикальная группа активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») провела акцию с сожжением Корана перед посольством Ирака в Дании, назвав это ответом на нападение на шведское посольство в Багдаде. По данным Минюста, с 21 июля по 28 ноября 2023 года полиция Дании зарегистрировала 528 акции с сожжением священных книг или государственных флагов.

В середине июля Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую акции с сожжением священных книг. Представители 28 стран проголосовали за, против — 12.

Орган ООН призвал государства пересмотреть свои национальные законы для выявления пробелов, которые могут помешать судебному преследованию за призывы к ненависти на религиозной почве или действия, «подстрекающие к дискриминации, вражде и насилию».

Вскоре после этого датское правительство заявило, что будет стремиться найти «правовой инструмент», который позволил бы властям вмешиваться в подобные акции, если они повлекут «значительные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь в плане безопасности».

Тогда же министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отмечал, что протесты с сожжением Корана в стране наносят ущерб ее репутации за рубежом и призвал вмешаться в ситуацию.

Законопроект о запрете осквернения священных писаний был впервые представлен в августе. Министр юстиции Дании, представляя инициативу, назвал акт сожжения Корана «насмешливым и несимпатичным». Тогда же он пояснял, что под «ненадлежащим обращением» со священными текстами понимается сжигание, проливание жидкости, а также наступание на предмет или пинание его ногой, уничтожение объекта путем разрывания, разрезания или протыкания его ножом.