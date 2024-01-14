В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе пройдет обсуждение «болезни X», которая в теории может оказаться в 20 раз смертоноснее пандемии коронавируса. В Роспотребнадзоре связали «громкие заявления о болезни Х» с «экономическими мотивами» и выгодой крупных фармацевтических компаний.
«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная «болезнь X» может привести к числу смертей, в 20 раз превышающему количество жертв пандемии коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — сказано в сообщении на сайте форума.
Обсуждение пройдет 17 января, его участниками станут гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава бразильского минздрава Низия Тринидади и председатель правления фармкомпании Astrazeneca Мишель Демаре.
По мнению Роспотребнадзора, «громкие заявления о болезни Х могут иметь не научные, а экономические мотивы». В ведомстве отметили, что в предстоящих обсуждениях не предусмотрено участие «мировых экспертов и ученых эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним».
«Включение болезни X в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников <…> показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме», — добавили в Роспотребнадзоре (цитата по «Интерфаксу»).
- Термин «Болезнь X» был принят Всемирной организацией здравоохранения в 2018 году. Это условное обозначение теоретического неизвестного патогена, способного вызвать международную эпидемию или пандемию.
- ВОЗ в январе 2020 года признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения в области общественного здравоохранения. В марте того же года было объявлено, что вспышка приобрела характер пандемии.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил об окончании пандемии коронавируса в мае 2023 года. Согласно официальным данным ВОЗ по состоянию на конец 2023 года, за все время из-за коронавируса умерли более 7 млн человек, однако Гебрейесус отмечал, что в действительности число умерших в несколько раз больше — по меньшей мере 20 млн.