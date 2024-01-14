В рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе пройдет обсуждение «болезни X», которая в теории может оказаться в 20 раз смертоноснее пандемии коронавируса. В Роспотребнадзоре связали «громкие заявления о болезни Х» с «экономическими мотивами» и выгодой крупных фармацевтических компаний.

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная «болезнь X» может привести к числу смертей, в 20 раз превышающему количество жертв пандемии коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — сказано в сообщении на сайте форума.

Обсуждение пройдет 17 января, его участниками станут гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава бразильского минздрава Низия Тринидади и председатель правления фармкомпании Astrazeneca Мишель Демаре.

По мнению Роспотребнадзора, «громкие заявления о болезни Х могут иметь не научные, а экономические мотивы». В ведомстве отметили, что в предстоящих обсуждениях не предусмотрено участие «мировых экспертов и ученых эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним».

«Включение болезни X в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников <…> показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме», — добавили в Роспотребнадзоре (цитата по «Интерфаксу»).