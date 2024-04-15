В действиях полицейских, вытащивших избирателя из кабинки в Петербурге, не нашли нарушений

В ходе проверки действий полицейских, которые силой вытащили избирателя из кабины для голосования и потребовали показать бюллетень в ходе президентских выборов 17 марта на участке в Красносельском районе Санкт-Петербурга, не было выявлено нарушений. Об этом RTVI сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский*.

«20 марта я спрашивал об этом во время его отчета в ЗАКСе начальника ГУ МВД Романа Плугина, который сказал, что про эту конкретную ситуацию не знает, и обещал разобраться. И вот ответ: проведена проверка, и она показала, что сотрудники полиции «действовали в строгом соответствии с законодательством», и никакого «превышения должностных полномочий и нарушения прав граждан не допускали», — рассказал он.

Вишневский* подчеркнул, что обжалует этот ответ в прокуратуру и МВД.

«То есть, можно вытащить избирателя силой из кабины для голосования и потребовать показать бюллетень — никакого нарушения, с точки зрения руководства полиции, здесь нет. Полагаю, что нарушение есть», — отметил он.