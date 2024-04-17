В уголовном деле о гибели экс-руководителя подразделения государственного медиахолдинга «Россия сегодня» в Симферополе и бывшего главного редактора «Газеты.ru» Светланы Бабаевой появился обвиняемый. Об этом сообщил РИА Новости муж погибшей в 2022 году журналистки — Евгений Двоскин.

По его словам, фигурант — Игорь Малев. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). В настоящее время дело о гибели Бабаевой передано в Симферопольский районный суд — первое заседание назначено на 15 мая на 10:00 мск, уточнил Двоскин. Сам вдовец проходит по делу как потерпевший.

Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. В «России сегодня» тогда сообщили, что инцидент произошел в момент, когда на полигоне проводились занятия по военно-спортивной стрельбе, журналистка погибла от «шальной пули».

Позднее муж журналистки уточнил, что она погибла от отрикошетившей пули, выпущенной другим человеком. «Это была не ее ошибка, стреляла не она, стрелял другой человек. Одного из этих мы уже нашли, сейчас через некоторое время, дай бог, найдем непосредственно стрелка», — говорил Двоскин на церемонии прощания на Троекуровском кладбище. При этом он не рассказал, какого человека «уже нашли» и как он причастен к гибели журналистки.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, отмечал, что отрикошетившая пуля попала журналистке в голову, когда та находилась в положении лежа, выполняя упражнение по военно-спортивной стрельбе.

На гибель журналистки Бабаевой отреагировали ее коллеги из разных СМИ. В частности, глава RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале: «Только вчера с ней обсуждали, как будем развиваться на новых территориях. Ох, Света, Света, как же так».

Кроме того, соболезнования выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал Бабаеву «настоящим профессионалом» и заявил, что ее гибель — «невосполнимая утрата для отечественной журналистики».

«Жизнь Светланы — это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине. Прошу передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Светланы Бабаевой, всем, кто ее знал и любил. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил Медведев.

Светлане Бабаевой было 50 лет. С 2004 по 2006 год она возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании, с 2008 по 2012 год была шеф-редактором корпункта агентства в США. В 2013 году Бабаева стала главным редактором издания «Газета.ru», а в 2016 году заняла пост советника медиахолдинга «Россия сегодня». С 2019 года она возглавляла подразделение «России сегодня» в Симферополе.