Следственный комитет России предъявил обвинения девятерым фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По делу уже проходят девять человек. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — сообщил собеседник агентства.

Расследование дела еще продолжается, в нем могут появиться новые обвиняемые, добавил источник ТАСС.

Основной обвиняемый по делу — генеральный директор группы компаний (ГК) «Пикет» Андрей Есипов. Фигурантами также являются начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко и финансовый директор этой компании Виктория Антонова. Позже под стражу был взяты Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков и Вячеслав Портянников.

Группа компаний «Пикет», зарегистрированная в 2001 года году, занимается несколькими видами деятельности: разрабатывает проекты, строит здания, осуществляет ремонт и реконструкцию объектов в Московском регионе, а также организовывает поставку тактического снаряжения, в том числе бойцам СВО. ГК «Пикет», как писал «Ъ», поставляет как одежду, защиту и снаряжение, так и технику, например беспилотники, квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи и прочее. По информации «СПАРК-Интерфакс», за 2022 год выручка ГК «Пикет» была 726,8 млн руб., а чистая прибыль составила 4,8 млн руб. В 2021 году выручка — 772,8 млн руб., а чистая прибыль — 701 тыс. руб.

Согласно материалам суда, дело в отношении Есипова и его подчиненных возбуждено «по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны». Речь идет о поставке 20 тыс. бронежилетов для военнослужащих в зоне специальной военной операции.

В материалах сказано, что качество средств защиты не отвечало требованиям, которые предъявляют к жилетам в Минобороны. Сумма ущерба составила порядка 2 млрд рублей.