В деле бывшего священника Даниила Сидорова, задержанного на Урале за попытку изнасилования студентки, появился еще один аналогичный эпизод, который произошел летом 2024 года. Об этом сообщает URA.ru cо ссылкой на источник, осведомленный о ходе следствия.

По его словам, следователи выяснили, что в июле Сидоров совершил домогательства в отношении 38-летней женщины на улице Карла Маркса в Екатеринбурге, но из-за ее активного сопротивления «свой умысел до конца довести не смог». В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области эту информацию комментировать отказались.

Сейчас отстраненному от служения Сидорову вменяют две статьи УК — «Насильственные действия сексуального характера» и «Приготовление к преступлению». По делу о нападении на студентку продолжаются следственные действия, суд решил не арестовывать подозреваемого, но запретил ему связываться с потерпевшей.

Поводом для задержания священнослужителя стал инцидент, который произошел вечером 10 ноября на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Мужчина, впоследствии опознанный как Сидоров, пристал к идущей домой 18-летней студентке, схватил ее у подъезда, удерживал силой, в том числе за волосы, и при этом онанировал. Его засняла установленная у двери камера видеонаблюдения, запись была распространена в СМИ и соцсетях.

Полиция, устанавливая личность подозреваемого, вышла на Сидорова, который оказался секретарем-референтом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), штатным клириком храма Сошествия Святого духа «Большой Златоуст» и обладателем церковных наград — набедренника и камилавки.

Даниилу Сидорову 26 лет, он уроженец Тюмени, там же закончил духовную семинарию, после чего продолжил образование в Екатеринбурге. С 2020 года занимал должность секретаря-референта Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга). С 25 апреля 2021 года служил диаконом в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, 28 апреля 2024 года стал иереем, а в июне 2024 года — клириком «Большого Златоуста».

Сидорова задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Местные журналисты попытались получить комментарий митрополита Кульберга по поводу задержания его референта, но тот проигнорировал вопросы, а епархия практически сразу же объявила, что «Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат, в связи с чем его данные удалены из раздела „Персоналии“ епархиального сайта».

Екатеринбургские СМИ узнали, что у Сидорова есть семья — жена и маленький ребенок. Супругу священника журналисты видели в коридоре суда, где решался вопрос об избрании для него меры пресечения, она сидела и плакала, а от комментариев отказалась. После слушания они с мужем быстро покинули здание. По некоторым данным, жена Сидорова лично собирала на него положительные характеристики, которые были представлены защитой в качестве аргумента против ареста. При этом священнослужитель признал вину.

Екатеринбургский митрополит так и не высказался по поводу задержания своего бывшего референта. Однако на следующий день после того, как Сидорова запретили в священнослужении, Кульберг опубликовал в своем телеграм-канале пост с размышлениями о способности священников совершать «разрушающие» поступки, «наносящие кровоточащие раны сознанию нормального человека и самой Церкви». «Апокалипсис ближе, чем мы думаем», — предупредил митрополит.