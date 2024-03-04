Жительнице Тольятти Полине Евтушенко, которая была арестована в июле 2023 года по уголовному делу о приготовлении к госизмене, предъявили окончательное обвинение. В нем фигурируют 12 эпизодов преступлений и шесть статей УК, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

При задержании в июле 2023 года 25-летней Евтушенко вменили только одну статью УК — о приготовлении к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275 УК). Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, Евтушенко склоняла некоего жителя Самары к госизмене, предлагая ему перейти «на сторону противника», вступив в вооруженное формирование «Легион “Свобода России”»* для участия в боевых действиях на стороне Украины. «Блокнот» со ссылкой на пресс-релиз ФСБ писал, что девушка «проводила агитационную работу», «размещала инструкции для российских военнослужащих по сдаче в плен и пропагандистские материалы, создающие положительный образ» украинского военизированного объединения.

Как сообщает «Первый отдел», в окончательном обвинении фигурируют еще пять статей:

содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК),

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК),

публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК),

распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК),

реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК).

В общей сложности по предъявленным обвинениям Евтушенко грозит до 22,5 лет колонии. У обвиняемой есть шестилетняя дочь.

Как писала «Медиазона»**, Полина Евтушенко регулярно публиковала в своих соцсетях антивоенные посты, в том числе на украинском языке. В частности, она размещала ссылки на бот в телеграме, принимавший заявки от желающих сдаться в плен российских военнослужащих. Среди прочего, Евтушенко размещала в своем аккаунте ссылку на петицию с требованием инициировать импичмент президента России Владимира Путина, а также фотографии купюр с антивоенными лозунгами и ссылками на телеграм-канал «Легиона «Свобода России»»*.

*запрещенная в России террористическая организация

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов