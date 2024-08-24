В демонстрационном варианте Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории на 2025 год появился вопрос о командире батальона «Спарта» Владимире Жоге, который погиб в марте 2022 года под Волновахой. Материалы с ним опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В одном из заданий тестовой части ученикам предлагается установить соответствие между событиями — учреждение первых коллегий, Курская битва, издание первого общерусского Судебника, специальная военная операция — и их участниками, в числе которых З.А. Космодемьянская, Петр I, Екатерина II, И.Н. Кожедуб, Иван III, В.А. Жога.

Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. Вместе с семьей он переехал в Славянск, где окончил школу и техникум. С 14 лет Жога начал помогать с бизнесом отцу, который торговал рыбой. В 2014-м началась его военная карьера — он присоединился к батальону «Спарта», который был сформирован в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода. В 2022 году «Спарта» вошла в российские Вооруженные силы, став 80-м отдельным разведывательным батальоном.

В 2016 году после смерти командира «Спарты» Арсена Павлова («Моторола») Жога был назначен комбатом, а его отец Артем — начальником штаба батальона.

5 марта 2022 года Жога-младший получил смертельное ранение в бою в Волновахе. После гибели сына Артема Жогу назначили командиром «Спарты». В мае 2023 года Путин передал ему звезду Героя России, которой Владимир Жога сын был награжден посмертно.

Другие изменения в ЕГЭ-2025

В ЕГЭ по русскому языку школьникам запретили приводить примеры из комиксов, аниме и компьютерных игр. Также появился критерий этических норм — проверяющий может снять один первичный балл, если в сочинении есть:

примеры экстремистских или запрещенных к распространению среди детей материалов,

высказывания против законодательства России,

пропаганда фашизма,

антигосударственные и нетрадиционные идеи,

иностранные слова, у которых есть аналоги в русском языке.

После изменений, внесенных в ЕГЭ и ОГЭ 2025 года, учащиеся попросили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину объяснить, почему им запрещено приводить примеры из аниме, манги, комиксов и видеоигр.

«Неужели товарищи из министерства образования <…> считают, что ученики должны изучать только классику, игнорируя современные произведения?» — говорится в обращении к Мизулиной, которое она опубликовала в своем телеграм-канале.

Комментируя это обращение, глава Лиги безопасного интернета задалась вопросом: «Ребят, вы реально думаете, что те педагоги, которые будут проверять ваши работы, в курсе всех героев аниме, игр и трендов молодежи? Ну серьезно?))».

Изменения коснулись и кодификатора ЕГЭ по литературе. Из него убрали произведения Виктора Пелевина, Евгения Гришковца, Василия Аксенова, Варлама Шаламова, а также Франца Кафки, Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла. Новой в перечне стала книга митрополита Тихона Шевкунова о гибели Российской империи.