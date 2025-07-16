Муж директора детского лагеря в Ольхонском районе Иркутской области открыл огонь по супругу одной из вожатых. Об этом пишет «Инфо24» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

12 июля между вожатой и педагогом возник конфликт после того, как ей не разрешили принять участие в обсуждении программы. По данным «Инфо24», причиной такого решения стало то, что вожатая прибыла в лагерь раньше своей смены.

Когда девушка рассказала о произошедшем своему супругу, мужчина прибыл на место и подрался с воспитателем. Узнав о случившемся, муж директора лагеря вмешался в конфликт с травматическим оружием.

Собеседник издания рассказал, что сначала супруг директора сделал выстрел в воздух, после чего — в ноги мужа вожатой. В момент стрельбы детей рядом не было. Вожатые попросили отдыхающих не выходить из своих комнат. После произошедшего многие родители забрали детей из лагеря.

По факту ЧП была организована проверка, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Законность принятых решений оценит прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

В телеграм-канале регионального ГУ МВД сообщается, что конфликт возник между 24-летним сожителем сотрудницы лагеря и 46-летним работником, а после вмешательства директора с травматическим пистолетом «агрессор покинул учреждение и попытался скрыться». В результате инцидента никто не пострадал.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая установила предполагаемый маршрут нарушителя. В 15 километрах от места инцидент сотрудники ОМОН «Удар» Росгвардии задержали злоумышленника, который вместе со знакомыми пытался уехать в Иркутск», — пояснили в МВД.