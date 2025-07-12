В международном деловом центре «Москва-Сити» на постоянной основе проводятся практические занятия по пожарной безопасности. В пресс-службе столичного департамента гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций пояснили, что такие тренировки устраивают не реже двух раз в год в соответствии с международными стандартами безопасности для высотных зданий.

В ходе учений специалисты тщательно проверяют состояние эвакуационных выходов и лестничных маршей, обеспечивая их полную готовность к возможной экстренной ситуации. Для максимального приближения к реальным условиям сотрудникам и посетителям офисных зданий предлагают временно покинуть помещения, отрабатывая действия при эвакуации. Особое внимание организаторы уделяют обучению персонала правильному использованию средств пожаротушения и оказанию первой помощи.

Как отмечают в ведомстве, подобные профилактические мероприятия являются неотъемлемой частью системы безопасности и проводятся во всех местах массового скопления людей. В частности, в Москве регулярные тренировки организуют не только в деловых центрах, но и на транспортных узлах, в отдельных торговых точках, в медицинских и социальных учреждениях.

Особую актуальность такие учения приобретают в условиях плотной городской застройки — только в столице насчитывается более 1,8 тысяч зданий высотой свыше 22 этажей, каждое из которых ежегодно проходит пожарно-тактическую подготовку.