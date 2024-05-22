В ДНК человека обнаружены следы древних вирусов, связанные с повышенным риском шизофрении, биполярного расстройства и других психиатрических заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Nature Connunications.

Около 8% генома человека составляют так называемые эндогенные вирусы (human endogenous retroviruses, HERV) — ретровирусные элементы, встроившиеся в человеческую ДНК, из вирусных инфекций сотни тысяч лет назад. Еще недавно эти участки считались некодирующей или «мусорной» ДНК, однако учеными было показано, что экспрессия HERV коррелирует с проявлением некоторых неврологических заболеваний.

Новое исследование, проведенное учеными Королевского колледжа Лондона на основе последних достижений в области секвенирования ДНК, впервые позволило локализовать отдельные эндогенные вирусы в ДНК и указать на их связь с предрасположенностью людей к психиатрическим заболеваниям. В работе ученые опирались на ранее проведенные генетические исследования десятков тысяч живых людей, как здоровых, так и с выявленными психиатрическими заболеваниями, а также на данные о вскрытии мозга 792 умерших людей.

Так, в ДНК европейцев были выделены 1238 отдельных эндогенных вирусов, пять из которых оказались достоверно связаны с предрасположенностью к ряду психиатрических заболеваний.

Среди них ученые выявили два надежных свидетельства экспрессии HERV, связанной с повышенным риском шизофрении, одну с биполярным расстройством и шизофренией, и одну — с риском развития депрессии.

«Мы знаем, что психиатрические заболевания имеют существенную генетическую компоненту, и многие части генома связаны с восприимчивостью к ним. В нашем исследовании мы смогли изучить части генома, связанные с эндогенными вирусами, что привело к выявлению пяти последовательностей, которые относятся к психиатрическим заболеваниям», — пояснил автор исследования Родриго Дуарте.

По словам авторов, дальнейшее исследование функций эндогенных вирусов в ДНК поможет лучшему пониманию их роли в возникновении психиатрических заболеваний и может привести к «революции» в их изучении и лечении.