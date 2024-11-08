В зоне боевых действий под Донецком погиб генерал-майор российских Вооруженных сил Павел Клименко, сообщили администраторы сообщества «Донбасс — сердце России» во «ВКонтакте». РБК со ссылкой на данные бывшего сослуживца Клименко пишет, что генерал-майор умер от ранений, полученных при атаке украинских дронов-камикадзе.

По словам источников РБК, FPV-дроны атаковали отряд военных, среди которых был Клименко, в районе блокпоста в Красногоровке в ДНР. Генерал-майор получил минно-взрывные травмы черепа и бедра. Его доставили сначала в больницу Донецка, а затем — в Республиканский центр травматологии, но спасти не смогли.

Агентство «Новороссия» отмечает, что Клименко стал восьмым генералом, погибшим с начала боевых действий на Украине.

По информации агентства, Клименко командовал 5-й донецкой отдельной мотострелковой бригадой, носившей имя первого главы ДНР Александра Захарченко и с 2023 года входящей в состав российских Вооруженных сил. В сообществе «Донбасс — сердце России» уточняется, что в разное время Клименко командовал ротой морской пехоты и десантно-штурмовым батальоном.

Российское Минобороны официально не сообщало о гибели генерал-майора.

При чем тут убийство Бентли

Издание «Важные истории»* утверждало, что именно бойцы 5-й мотострелковой бригады, которой командовал Клименко, могли быть причастны к убийству военкора из США Рассела Бентли. Кроме того, по информации издания, до этого военнослужащие якобы пытали Владимира Фролова — мобилизованного учителя музыки, имевшего инвалидность.

Вдова Бентли Людмила рассказывала, что 8 апреля они с мужем приехали «по личным делам» в исполком Петровского района Донецка, где как раз начался обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бентли, по ее словам, пошел узнать, нужна ли помощь раненым, и пропал. Вдова американца утверждала, что его «жестко» задержали военные из 5-й танковой бригады.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Бентли. В убийстве журналиста подозреваются четверо российских военнослужащих — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов.

По версии следствия, 8 апреля этого года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили по отношению Бентли «физическое насилие и пытки, вследствие чего тот умер». После этого Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с телом журналиста.

* Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов