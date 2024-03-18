Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) назначил от 26 до 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима десятерых бойцов «Азова»*. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Украинские военные признаны виновными в «жестоком обращении с гражданским населением», «применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» (ч. 1 ст. 356 УК РФ), «покушении на убийство двух и более лиц по мотивам политической ненависти» (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК), а также в «умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом» (ч. 2 ст. 167 УК).

По информации следствия, в период с 25 февраля по 19 марта 2022 года военные полка «Азов»* обстреляли жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах под Мариуполем в ДНР. В результате атаки оказались повреждены пять домов. Никто из мирных граждан не пострадал, они находились в укрытиях, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Суд установил, что к преступлениям были причастны Леонид Глущенко, Олег Пономаренко, Евгений Горяйнов, Константин Олейник, Вадим Цолан, Сергей Щепкив, Николай Щербатов, Ян Сергиенко, Илья Воронович и Артем Филин.

В июне 2022 года Следственный комитет России признал пострадавшими от действий военных националистического полка «Азов»* более двух тысяч мирных граждан, сообщал ТАСС. По информации следствия, украинские военные позиционировали себя как защитники Мариуполя, но на самом деле использовали мирное население как живой щит, а также целенаправленно обстреливали жилые дома и инфраструктуру.

В феврале 2024 года Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военных «Азова»* Рената Алиева и Алексея Бура. Как установило следствие, мужчины участвовали в расстреле мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года.

*запрещенная в России террористическая организация