В доме мэра французской коммуны Аваллон (департамент Йонна) Джамили Хабсауи нашли 70 кг каннабиса, сообщил телеканал BFMTV. По его данным, брат мэра связан с торговлей запрещенными веществами.

Как отмечает BFMTV, каннабис был обнаружен во флигеле дома, где мэр, по ее словам, не проживает и не бывает. Хабсауи заявила, что там живет ее брат, который 10 лет назад был осужден за торговлю наркотиками. В доме также проживает их отец.

Тем не менее мэра и двух ее братьев задержали по подозрению в хранении каннабиса, предназначавшегося для продажи. Обыски были проведены также в здании мэрии и в аптеке, где Хабсауи работает. В общей сложности по делу задержаны семь человек.

Джамиля Хабсауи, которая представляет Социалистическую партию Франции, была избрана мэром Аваллона в 2021 году, а до этого работала первым заместителем у своего предшественника.

Сотрудники французской жандармерии провели обыск в рамках объявленной МВД Франции кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Глава ведомства Жеральд Дарманен в марте говорил, что перед ведомством стоит задача допросить 850 человек в рамках кампании по борьбе с наркоторговцами, получившей название «Операция по зачистке XXL». Она началась в Марселе, где в середине марта полиция ликвидировала несколько сетей наркоторговли.