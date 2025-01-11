По реке Дон разлился растворитель лакокрасочных покрытий, применяемых для окрашивания судов, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко со ссылкой на специалистов. По его словам, последствия ЧП ликвидируют портовые службы.

Площадь разлива растворителя обрабатывается сорбентом, который впитает в себя загрязняющие вещества, уточнил градоначальник. Он отметил, что городской водозабор находится выше места происшествия по течению, поэтому «опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет», но сотрудники Водоканала на всякий случай мониторят ситуацию и продолжат это делать в течение дня.

«Работы по ликвидации пятна будут завершены в ближайшее время», — заверил Логвиненко.

До этого он писал у себя в телеграм-канале, что в Дон попала солярка, которая «распространилась вдоль берега и уже дошла до Ворошиловского моста». Глава городской администрации сообщал, что на место происшествия направились «все федеральные службы», в том числе сотрудники природнадзора, которые «выясняют происхождение и места сброса».

По словам Логвиненко, туда же выезжали его первый заместитель Алексей Потешкин и глава Кировского района Ростова-на-Дону Наталия Симаченко.

Расследование разлива растворителя взяла на контроль Южная транспортная прокуратура, сообщается в ее телеграм-канале. Характер и размер утечки загрязняющей жидкости, уточнили в ведомстве, устанавливают специалисты Росприроднадзора, а обстоятельства — полиция.

«По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова на место происшествия выехали работники Волго-Донской транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что по итогам проходящих сейчас проверок будет решен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.