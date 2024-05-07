Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил 26-летнего снайпера батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Чернокнижного к 22 годам лишения свободы за расстрел мирного жителя. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Генеральной прокуратуре.

Чернокнижного признали виновным по статье об убийстве и «жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории» (ст. 105 и ст. 280 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2022 года украинский военнослужащий вместе с другими бойцами находился на наблюдательной позиции у центрального входа в здание роддома в Мариуполе. Увидев забежавшего на территорию медучреждения безоружного мужчину, по приказу командования Чернокнижный выстрелил в него не менее четырех раз из автомата. От полученных ранений мирный житель скончался на месте.

По информации Следственного комитета России (СКР), в ходе следствия Чернокнижный признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

В феврале 2024 года двух морпехов ВСУ приговорили к 28 и 26 годам заключения в колонии строгого режима за расстрел мирных жителей Мариуполя. По данным следствия, военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Балыкин и Владислав Ляшук участвовали в расстреле двух гражданских в марте 2022 года.