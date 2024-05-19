Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, сообщило 19 мая агентство Reuters со ссылкой на представителя конголезской армии Сильвена Экенге.

«Силы обороны и безопасности пресекли попытку государственного переворота. В покушении участвовали иностранцы и конголезцы», — сказал он.

Экенге уточнил, что все мятежники, включая «их лидера», были «обезврежены». Представитель армии также пообещал в ближайшее время предоставить подробности касательно сорванного госпереворота.

Портал Actu30 сообщил, что в ходе подавления мятежа военные убили лидера заговорщиков, 41-летнего Кристиана Маланга, который в последние годы проживал в США. Остальных членов группы «немедленно арестовали», заявил пресс-секретарь вооруженных сил ДР Конго.

Маланга возглавлял национальную политическую партию «Объединенная конголезская партия», которую он основал после проигрыша на президентских выборах в 2011 году. Позже создал в Брюсселе правительство в изгнании «Новый Заир».

«Мы хотели бы заверить национальное и международное сообщество, что наши силы обороны и безопасности быстро восстановили общественный порядок, который был нарушен вооруженными людьми. Поэтому мы призываем население сохранять спокойствие и свободно заниматься своими делами», — цитирует портал Actualite слова заместителя премьера и министра внутренних дел Питера Казади.

Jeune Afrique отмечает, что в ночь на 19 мая в столице ДРК — Киншасе — прозвучали выстрелы. По данным издания, около 4:30 по местному времени (6:30 мск) группа вооруженных людей в военной форме с нашивками одной из повстанческих группировок попыталась проникнуть в резиденцию президента республики Феликса Чисекеди.

Кроме того, было совершено нападение на резиденцию депутата Виталя Камерхе, которого, как ожидается, вскоре могут объявить председателем парламента. В результате погибли сам нападавший и двое силовиков. Камерхе не пострадал, сообщил его пресс-секретарь Мишель Мото Мухима в соцсети X.

Actualite пишет, что мятежники говорили на английском и французском языках, а также языке лингала, распространенном в ДРК и Конго. Они представлялись представителями «диаспоры» и размахивали флагами Республики Заир (так ДРК называлась в 1971-1997 годах), вместе с ними были дети, отмечает портал. В видеороликах, распространенных в соцсетях, вооруженные люди заявили, что добиваются отстранения от власти Чисекеди, переизбранного в декабре 2023 года на второй срок.

Посольство России в Киншасе после предотвращенной попытки государственного переворота назвало обстановку в ДР Конго стабильной. В диппредставительстве рекомендовали россиянам не посещать центральные районы столицы, где проводятся следственные действия.