В Дербентском районе Дагестана в результате ДТП с пассажирской «Газелью» и легковым автомобилем погиб один ребенок, еще 17 человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Один ребенок 5 лет погиб в ДТП от травм несовместимых с жизнью», — уточнили в ведомстве.

По информации Минздрава, еще трое детей и 14 взрослых, пострадавших при аварии, сейчас находятся на лечении в Дербентской центральной городской больнице. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии, ранения остальных оценили как средней степени тяжести, отметили в ведомстве.

Вопрос лечения пострадавших находится на контроле министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой. В ходе лечения будет решаться вопрос о возможной транспортировке больных в республиканские стационары.

Авария произошла днем 11 июля на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана. По данным МВД республики, водитель автомобиля LADA Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Газель», внутри которого находились водитель и пассажиры.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства случившегося и личности участников аварии выясняются.