В двух районах Белгородской области будет действовать режим свободной экономической зоны, который с 2023 года работает в четырех присоединенных регионах. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«На ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области будет распространен режим свободной экономической зоны (СЭЗ), которая действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — говорится в сообщении.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как поясняет кабмин, введение на территории режима свободной экономической зоны позволит работающим там предприятиям стать резидентами СЭЗ и получить ряд преференций. В их числе — пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций.

«Свободная экономическая зона на территории новых регионов была создана в 2023 году. На сегодняшний день ее участниками стали 268 компаний. Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространенные виды деятельности предприятий-резидентов — промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых», — сказано в сообщении на сайте правительства.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим СЭЗ на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях, напоминает кабмин.