Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал уральскую художницу и активистку Алису Горшенину на десять суток, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ее обвинили в демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3. КоАП).

В инстаграме* активистки сообщается, что ее задержали 24 апреля. Сутки она провела в отделении полиции в Нижнем Тагиле, 25 апреля ее отвезли в Екатеринбург.

Помимо обвинения в демонстрации экстремистской символики, в отношении Горшениной составлены административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП («Дискредитация вооруженных сил РФ») и по ст. 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Дела будут рассмотрены в суде 5 мая.

Источник екатеринбургского издания It’s My City утверждает, что полицейские и суд посчитали демонстрацией экстремистской символики радужный эмодзи в одном из постов художницы в инстаграме*. ТАСС отмечает, что девушка публиковала в соцсети посты против запрета движения ЛГБТ** в России, размещала ссылки «на такие организации» и выкладывала «соответствующую символику». Кроме того, Горшенина дискредитировала российскую армию, пишет агентство.

Алиса Горшенина родилась 1994 году в деревне Якшина Свердловской области. С 2000 года живет и работает в Нижнем Тагиле. В 2016 году окончила факультет художественного образования Нижнетагильского социально-педагогического института. С 2013 по 2016 год была участницей тагильской арт-группы Second Hand.

Свой подход Горшенина называет «самоискусствлением» — сближением жизни и искусства. В 2018 Горшенина представила персональную выставку «Уральская шкура» в павильоне Гидрометеорологии на ВДНХ, в 2019-м вошла в лонг-лист Премии Кандинского и получила грант от Музея современного искусства «Гараж», а в 2020-м участвовала в выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» в Новой Третьяковке, а также представила персональную выставку «Самоискусствление» в музее ART4 в Москве.

В 2022 году суд Нижнего Тагила оштрафовал Горшенину за антивоенный пикет. Весной 2024 года СМИ писали, что общественные активисты направили обращения в ФСБ, Генеральную прокуратуру и Министерство культуры в связи с запланированным мастер-классом художницы Алисы Горшениной в екатеринбургском «Ельцин Центре». Поводом стало участие Горшениной в создании клипа группы Pussy Riot, в котором, по мнению заявителей, содержится насмешка над погибшими участниками военной операции на Украине. После предостережения прокуратуры мероприятие было отменено.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена

**решением Верховного суда России «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны