В Екатеринбурге горит цех по производству полистирола, площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв. м, на площади 400 кв. м. обрушилась кровля, сообщает МЧС. К тушению огня привлечены около сотни специалистов.

Обновление. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в цехе. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с возникновением возгорания.

Возгорание произошло на территории промзоны на улице Испытателей. Небо рядом с международным аэропортом Кольцово затянуло едким черным дымом, пишет местное издание E1.RU.

По состоянию на 12:30 мск площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. «квадратов». С территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек, один человек пострадал, добавили в МЧС.

Позже в МЧС заявили, что в здании цеха обрушилась кровля на площади 400 кв. м.

«Превышения вредных веществ в воздухе нет. К месту следует пожарный поезд. К тушению привлечены 95 специалистов и 35 единиц техники», — сказано в сообщении.

По информации Ural Mash, цех мог загореться из-за курения рабочих рядом с котельной. Официальная причина пожара пока неизвестна.