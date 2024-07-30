В Екатеринбурге в одном из корпусов оборонного завода «НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова» произошел крупный пожар. По информации МЧС, огонь охватил 800 квадратных метров здания, в котором находится химическая продукция.

Сейчас пожарные тушат кровлю цеха, которая уже частично обрушилась. Сведений о пострадавших не поступало. Как сообщает ТАСС, всех сотрудников эвакуировали из горящего цеха.

Возгорание произошло в здании на улице Начдива Васильева, 1/1, уточнил портал E1.RU. По данным его источников, из-за пожара произошло обрушение кровли, стены цеха начали складываться, огонь продолжает распространяться.

Очевидцы рассказали журналистам, что на месте пожара проводились сварочные работы, там могут находиться два кислородных баллона.

«НПО автоматики» входит в «Роскосмос». Это одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники. На заводе разрабатывают в том числе системы управления ракет «Булава» и «Синева».