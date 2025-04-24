Отец одной из фигуристок избил судью Михаила Слободчикова из-за недовольства оценками на соревнованиях в Екатеринбурге, рассказал РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках Свердловской области Владислав Уткин.

ЧП произошло накануне, 23 апреля, во время тренировки в Екатеринбурге в «Экспо». Пострадавшего судью на скорой помощи увезли в больницу. Уткин отметил, что на текущий момент с арбитром все хорошо.

«Такой инцидент случился вчера вечером. Один из родителей решил выместить свое недовольство работой судьи Михаила Слободчикова на соревнованиях по фигурному катанию», — отметил президент федерации.

По словам Уткина, отца, видимо, не устроили те оценки, которые были выставлены его дочери. Президент федерации подчеркнул, что была «большая эмоциональная составляющая».

«Голова болела и кружилась, видимо, было сотрясение. Тем не менее, он уже в строю», — добавил он.

«Ъ» отмечает, что пострадавший написал заявление в полицию, побои снял.

«Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд. После результатов проверки полиции мы также примем определенные меры», — рассказал Уткин.

По его словам, это не первый инцидент с отцом фигуристки.

«Родитель, который поднял руку на судью, практически на всех соревнованиях, где выступают его дети, ведет себя неподобающим образом: может прилюдно обматерить девочек, судей, очень громко высказывать свое недовольство, просто раньше до рукоприкладства не доходило»,— добавил Уткин.