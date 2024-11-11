Ленинский суд Екатеринбурга приговорил к семи годам и десяти месяцам колонии строгого режима мужчину за ограбление более десяти банков. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

По ее данным, житель региона признан виновным по ст. 162 («Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере») УК РФ.

Согласно материалам дела, в период с 2015 по 2023 год осужденный совершил 12 нападений на банковские отделения, в результате которых было похищено более 39,8 млн рублей. В марте 2023 года сотрудники полиции задержали нападавшего, им оказался местный житель 1979 года рождения.

Во время нападений он угрожал сотрудникам банков расправой, чтобы заставить их отдать деньги из кассы и хранилища. Для маскировки преступник отращивал бороду, надевал солнцезащитные очки и маску.

Как пишет E1, в марте 2015 года мужчина вынес из отделения Росгосстрах Банка 1,6 миллиона рублей. Последнее нападение, по данным портала, он совершил 27 мая 2023 года — он пришел к отделению Россельхозбанка на улице Чайковского.

«Павел ждал сотрудников перед открытием (банк открывается в девять) и встретил кассира. Тогда грабитель приставил пистолет к голове сотрудницы и велел вести его к сейфу. Женщина испугалась и выполнила все требования. Добычей его стали деньги, валюта и ценности на 5 миллионов рублей», — уточняет E1.