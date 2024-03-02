В Екатеринбурге на Шефской улице рядом с электроподстанцией «Калининская» произошел взрыв. По одной из версий, причиной могло стать короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Телеграм-каналы Shot и Mash утверждают, что сработало самодельное взрывное устройство.

Антитеррористическая комиссия Свердловской области уточнила, что инцидент произошел 1 марта около 23:00 по местному времени (21:00 мск) и не привел к нарушению электроснабжения в районах Екатеринбурга.

«Произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой, которую могли наблюдать жители близлежащих территорий. На место оперативно прибыли представители профильных ведомств. Пострадавших нет», — сообщается в телеграм-канале комиссии региона.

Электроподстанция «Калининская» обеспечивает энергией три оборонных предприятия, среди которых Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (МЗиК), Уральский турбинный завод и «Уралмаш».

Ранее телеграм-каналы публиковали видео, на которых была видна вспышка и слышен громкий хлопок в районе электроподстанции Екатеринбурга. Shot писал, что на месте происшествия были найдены следы взрывчатки, однако какой именно — пока не установлено. Mash утверждает, что причиной взрыва стало самодельное устройство с таймером, которое привели в действие дистанционно.

Станция огорожена бетонным забором — чтобы попасть на территорию, необходимо пройти через контрольно-пропускной пункт, отмечает Shot. «Сейчас силовики выясняют, кто принес СВУ на территорию», — подчеркивает телеграм-канал.