В Екатеринбурге в возрасте 50 лет умер один из основателей группы «Смысловые галлюцинации», гитарист Александр Колбасов, сообщил его друг и бывший участник коллектива Владимир Бурдин. Продюсер Бурдина Павел Здравомыслов рассказал RTVI, что Колбасов несколько недель был в больнице и умер «от естественных причин».

«Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен “Глюков”, а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим. Редакция в трауре, райком закрыт», — говорится в посте Бурдина во «ВКонтакте», опубликованном утром 27 декабря.

«Умер Александр вчера [26 декабря] утром, в Екатеринбурге. Я не могу все врачебные детали рассказать, но это не связано с какими-то нашими пандемиями последними. Но болезнь достаточно распространенная, вызывающая иногда летальный исход, к сожалению», — сказал RTVI Здравомыслов.

По его словам, дата и место похорон музыканта пока неизвестны. «По состоянию на вчерашний вечер, все находилось в стадии оформления документов. Еще даже свидетельства о смерти не было. Это все еще пока в процессе медэкспертизы», — пояснил продюсер.

«У нас сейчас идет запись сингла, где Саша успел поучаствовать, записать гитару, пять партий. Он до последнего в строю был, 9 декабря у него был последний концерт. Он аккомпанировал Владимиру [Бурдину]. Есть даже видео», — рассказал он.

Бурдин и Колбасов играли в «Смысловых галлюцинациях» с момента основания группы в 1989 году и покинули коллектив в 1993-м. Музыканты объединились в середине декабря 2023 года и дали несколько камерных выступлений. Видео одного из них Бурдин опубликовал 26 декабря, незадолго до смерти Колбасова. На своей странице он ведет сбор средств в помощь родным музыканта, у которого остались жена и несовершеннолетний сын.