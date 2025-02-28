В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг 16-летней девочки-езидки, которую родители насильно выдали замуж. Историей заинтересовался глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, после чего было возбуждено уголовное дело, пишут E1.RU и URA.RU со ссылкой на источники.

Дело заведено по ч. 2 ст. 133 УК («Понуждение к действиям сексуального характера»). Как рассказывали собеседники E1.RU, история с замужеством девушки началась год назад, тогда она училась в девятом классе. К ее родителям начали ходить свататься женихи, в результате выбор пал на 24-летнего парня.

О будущем браке договаривались родственники молодых. Жениха и невесту решили ни о чем не спрашивать. Несовершеннолетней такое развитие событий не понравилось. Одна из ее подруг поделилась с E1.RU, что девушка хорошо училась и мечтала после школы поступить в университет. Но в феврале она сбежала из дома — после того, как родители сказали, что выбрали для нее жениха.

Собеседница E1.RU утверждает, что родители звонили девушке и уговаривали ее вернуться домой, пообещав оставить идею с замужеством и дать ей «жить дальше и учиться». Однако после возвращения домой ее якобы «избили и заперли, пока она не смирится». Спустя неделю школьница рассказала обо всем классному руководителю, а та обратилась к сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Проверки ПДН закончилась воспитательной беседой, поскольку мать девушки заверила, что у них хорошая семья, а своими рассказами подросток пыталась их «опозорить». В сентябре девочку отправили жить к новой семье. По словам источников E1.RU, там не считались с ее мнением, запретили продолжать учебу, проверяли телефон и не разрешали самостоятельно выходить из дома.

«В ноябре у них была свадьба — но не официальная (они не расписаны), а по традициям езидов. Вообще для них такой ранний брак девушки — норма. Лейле сказали, что она чуть ли не старая дева, обычно выдают замуж в 14—16 лет», — заявила подруга школьницы.

После свадьбы, по информации собеседников E1.RU, молодой человек неоднократно вступал в интимную связь с несовершеннолетней «женой». Кроме того, у него есть русская девушка и ребенок, утверждают они.

«Лейла (имя изменено) говорила, что не хотела этого, но с сексом и такой жизнью смирилась. Разве это добровольный выбор? На попытки сопротивляться родители девочки угрожали и сказали, что у нее нет выбора», — передавала подруга несовершеннолетней.

Спустя полгода проживания с новой семьей несовершеннолетнюю отпустили домой, она поделилась своими переживаниями. 24 февраля в дом к родителям ее «мужа» пришли сотрудники ПДН с проверкой. В полиции девушка рассказала о том, в каких условиях она проживает. Источник E1.RU в силовых структурах сообщил, что после этого ее поместили в социально-реабилитационный центр, а показания передали в СК. Друзья школьницы попросили Бастрыкина взять это дело на контроль и обеспечить ее безопасность.

«Бредятина какая-то»

Родственник девушки по имени Роман связался с редакцией E1.RU и заявил, что их семью оклеветали. По его словам, она счастлива в браке. Такую же позицию еще до начала проверки следователей выразил глава общественной организации «Езиды Урала» Георгий Асоев.

«Девушка замужем, она живет с мужем, все хорошо. Они живут в мире и гармонии. Жалобы — бредятина какая-то. На самом деле у нее всё хорошо, слава богу!» — сказал Асоев.

Он считает, что подруги девушки не понимают, что есть «традиции и обычаи». А держать кого-то насильно в 21 вере, по словам Асоева, невозможно. «Как можно говорить, что ее насильно держат, если она замужем? Я переговорил с их родственниками, все жалобы — ерунда, пара живет спокойно», — заключил глава диаспоры.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что у разных народов разные культурные и семейные традиции, но «насильственное удержание девочки, которой всего 16 лет, вызывает не просто недоумение, а стойкое неприятие».