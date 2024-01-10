Вооруженные люди в масках ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión и захватили в заложники ведущих, работавших в прямом эфире. Как сообщила газета El Universo, инцидент произошел в городе Гуаякиль, который является крупнейшим городом республики.

На кадрах из прямого эфира видно, как шестеро мужчин направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала. Кроме того, пишет El Universo, в студии были слышны звуки взрывов.

Полиция Гуаякиля сообщила в соцсети X (экс-Twitter), что в связи с проникновением преступников в помещения телеканала на месте для оказания помощи развернули специализированные подразделения, правоохранителям удалось освободить студию TC Televisión.

Пресс-секретарь президента Эквадора Даниэля Нобоа Роберто Исуриета заявил, что «подавляющее большинство должностных лиц и специалистов канала были освобождены», а силовикам удалось задержать нескольких нападавших.

После захвата в заложники журналистов Нобоа объявил о ведении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта. Глава государства издал декрет, приравнивающий 22 местные преступные группировки к террористическим организациям. Кроме того, для поддержания порядка на улице, борьбы с организованной преступностью и защиты критической инфраструктуры президент принял решение мобилизовать армию.

Днем ранее, 9 января, в Эквадоре объявили режим ЧС и комендантский час. Такие меры были приняты из-за серии бунтов в тюрьмах, вспыхнувших из-за их реорганизации, а также в связи с побегом лидера крупнейшей в стране преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масияса Вильямара по прозвищу Фито, которого ранее приговорили к 34 годам лишения свободы.