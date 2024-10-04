В Энергодаре в результате подрыва автомобиля погиб бывший председатель городского Совета депутатов, начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Андрей Короткий. Информацию об этом подтвердила пресс-служба ЗАЭС. Следственный комитет (СК) России по Запорожской области возбудил уголовное дело об убийстве. Что известно о гибели Короткого на данный момент — в материале RTVI.

Первыми о смерти Короткого сообщило Главное управление разведки (ГУР) Украины. Ведомство опубликовало кадры взрыва автомобиля, уточнив, что это произошло 4 октября около 7 утра.

Примерно через полчаса о гибели сотрудника Запорожской АЭС — «начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности» — сообщила пресс-служба российского СК. Имя погибшего ведомство не называло. СК завел уголовное дело «по факту убийства общеопасным способом» (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

По версии следствия, 4 октября под автомобиль сотрудника ЗАЭС, припаркованный у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда мужчина сел в автомобиль. В ведомстве уточнили, что начальник охраны скончался от полученных травм в больнице.

Реакции на гибель Короткого

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал произошедшее «ужасающим, бесчеловечным террористическим актом».

«Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — заявил глава ЗАЭС.

Он пообещал «сделать все, чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжались вопреки желанию киевских террористов».

Председатель движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов также назвал ответственными за подрыв автомобиля Короткого украинских агентов.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал граждан быть на чеку, контролировать окружающую обстановку и внимательно осматривать свои автомобили перед использованием.

«Страшная трагедия. Звериная натура киевских террористов в очередной раз наносит удар по мирным жителям. Погиб наш товарищ, который работал во имя мирной жизни», — добавил Балицкий.

2 октября украинское ГУР сообщило о гибели судьи Черниговского районного суда Запорожской области Виталия Ломейко. По данным ведомства, он погиб от взрыва автомобиля.

В начале сентября также было совершено покушение на бывшего мэра Энергодара и нынешнего сотрудника Запорожской АЭС Андрея Шевчика. Глава «Росатома» Алексей Лихачев во время брифинга по итогам переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси признал, что «ситуация легче не становится, количество угроз нарастает, а, кроме того, совершаются «террористические действия против гражданского населения». По его словам, помимо Шевчика в результате покушения также пострадала супруга бывшего мэра.