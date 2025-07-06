Пьяный 30-летний житель Энгельса Саратовской области не справился с управлением автомобилем и въехал в группу подростков, собиравшихся переходить дорогу. Трое несовершеннолетних пострадали, одна из них погибла. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло на регулируемом перекрестке улиц Краснознаменная и Мира. Водитель автомобиля «ВАЗ 2110» ехал с высокой скоростью и чуть не врезался во встречный грузовик. Начав петлять по дороге, он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на людей на обочине возле пешеходного перехода.

Одна из сбитых им девушек скончалась на месте от полученных травм, ей было 15 лет. Очевидцы утверждают, что еще одного подростка с места происшествия увезли на машине скорой помощи. РИА Новости сообщает, что вместе с подростком госпитализирована женщина 1966 года рождения.

Водителя задержали. Против него заведено уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения, которое привело к смерти человека по неосторожности. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как стало известно ИА «Взгляд-инфо», содержание алкоголя в крови водителя оказалось равно 0,32 промилле. В прокуратуре Саратовской области сообщили, что ведомство взяло ход расследования уголовного дела в отношении водителя под свой контроль.