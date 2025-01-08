Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России в ночь на 8 января, сообщает Минобороны. В городе Энгельсе Саратовской области обломки упали на промышленный объект, вызвав пожар, рассказал губернатор Роман Бусаргин.

Всего над Саратовской областью сбили 11 беспилотников, говорится в сводке Минобороны. По четыре дрона уничтожено над Курской и Ростовской областями, а также над Азовским морем, по три — над Белгородской и Брянской областями, два — над Краснодарским краем, один над Волгоградской областью.

По словам Бусрагина, Саратов и Энгельс ночью подверглись «массированной атаке БПЛА».

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», — говорится в посте саратовского губернатора.

На предприятии произошло возгорание, там развернут оперативный штаб, сообщил Бусаргин. По его словам, сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы. Бусаргин не уточнил, о каком объекте идет речь. Жители Энгельса публикуют видео и фото пожара в районе нефтебазы, пишут Baza и «Осторожно, новости».

В Белгородской области в результате атаки беспилотников повреждены три частных домовладения и легковой автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Мокрая Орловка с беспилотника сброшены два взрывных устройства, обошлось без последствий, добавил он.

В Ростовской области ночью уничтожили пять дронов ― в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь. По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет. В Брянской области пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА также нет, говорится в телеграм-канале губернатора Александра Богомаза.