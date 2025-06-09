8 июня в Казачинском районе Красноярского края речное судно получило пробоину на Енисее. В результате произошел разлив дизтоплива объемом 30 тонн, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.

«С вечера активно работает районная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. На территории нашего района введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают все службы и надзорные органы», — написал в телеграм-канале глава района.

По его данным, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово, продолжается мониторинг ситуации.

Озерских призвал местных жителей ограничить пребывание в акватории Енисея и назвал Казачинские пороги опасным для судоходства участком. По его словам, подобные ЧП ожидаемы.

«Значит, существуют технологии ликвидации разливов и отработаны механизмы реагирования, включая работу специалистов Енисейского пароходства. Каждый занят своим делом, потому прошу не создавать излишнего ажиотажа», — пояснил Озерских.

Также глава района сообщил что угрозы для жителей района нет, но есть опасность для местной флоры и фауны, с которой и предстоит бороться специалистам.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ЧП. Региональное также уточнило, что судовой ход не нарушен, жизни и здоровью экипажа ничто не угрожает.

Казачинский порог — участок на Енисее, в 30 км выше по течению от села Казачинское, при пересечении рекой отрогов Енисейского кряжа. Порог был образован скальными выступами и каменистыми грядами, которые пересекают русло реки по всей его ширине. Порог включает в себя два переката и два слива, где ширина русла сужается с 650 до 350 м. Общее падение на Казачинском пороге составляет 3,8 м. Скорость течения при проектном уровне 18 км/ч, а при колебаниях уровня воды может достигать 20-22 км/ч.

ЧП произошло около 18:00 8 июня. Теплоход ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства с двумя порожними баржами и напоролся днищем на камни. На момент аварии на борту судна находились 14 членов экипажа. Некоторые из них были эвакуированы на берег, остальные продолжили работу по ликвидации последствий происшествия.