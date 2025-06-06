Противодиабетический препарат «Оземпик», а также его аналоги «Вегови» и «Ребелсас» датской компании Novo Nordisk могут вызывать потерю зрения. Крайне редкий, но серьезный побочный эффект выявил Комитет оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств (EMA), говорится на сайте регулятора.

В 2012 году компания Novo Nordisk выпустила препарат «Оземпик» для терапии сахарного диабета 2-го типа. Действующим веществом препарата является семаглутид. В США его одобрили в конце 2017 года, а в Европе — в начале 2018-го, при наличии соответствующих показаний. Позже выяснилось, что «Оземпик» также помогает бороться с ожирением. В 2021—2022 годах датский производитель представил на рынках США и Европы новую версию семаглутида под названием «Вегови», специально разработанную для снижения веса.

В пресс-релизе EMA сказано, что комитет изучал препараты на основе семаглутида в связи с предположениями о потенциальном увеличении риска развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION) — заболевания зрительного нерва, вызванного нарушением кровоснабжения. Болезнь проявляется резкой и безболезненной утратой зрения, сужением зрительных полей, а впоследствии может привести к атрофии зрительного нерва.

Проанализировав все имеющиеся данные, в том числе результаты клинических исследований и научные публикации, PRAC установил, что NAION — крайне редкое побочное действие семаглутида, которое может встречаться примерно у одного из десяти тысяч пациентов.

На основании полученных данных EMA рекомендовало дополнить информацию о препаратах, содержащих семаглутид, указав NAION в качестве потенциального побочного эффекта с частотой возникновения «очень редко».

В рекомендациях регулятора сказано, что при внезапном снижении зрения или его стремительном ухудшении на фоне терапии семаглутидом пациенту необходимо срочно проконсультироваться с врачом. В случае подтверждения NAION препарат следует отменить.

До 2022 года единственным препаратом на основе семаглутида в России был «Оземпик» от датской компании Novo Nordisk. В ноябре 2022 года производитель сообщил Росздравнадзору о приостановке поставок до конца 2023 года. Месяцем ранее в стране были зарегистрированы два аналога — «Семавик» («Герофарм») и «Квинсента» («Промомед»).

В декабре 2023 года российские производители получили право выпускать семаглутидсодержащие препараты в обход патентных ограничений Novo Nordisk. Летом 2024-го на рынке появился еще один российский аналог — «Инсудайв» («ПСК Фарма»), зарегистрированный Минздравом.