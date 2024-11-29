Экономический ущерб для Евросоюза (ЕС) от западных санкций против России сопоставим с последствиями выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом говорится в обращении члена Европарламента (ЕП) от Польши Марцина Сипневского к Еврокомиссии (ЕК), с котором ознакомилась «Лента.ру».

Евродепутат отметил, что из-за введения ограничительных мер в отношении России и Беларуси, а также в связи с либерализацией требований к товарам из Украины, многие компании и регионы столкнулись с трудностями. По его словам, особенно пострадали польские предприятия, которые были вынуждены покинуть рынок, на котором они ранее успешно работали.

Он напомнил, что для смягчения последствий выхода Великобритании из Евросоюза был создан резерв корректировки Brexit.

В то же время Сипневский задался вопросом о том, какие меры планирует предпринять ЕК для поддержки экономики Европы после понесенных потерь.

«Проанализировала ли Комиссия влияние санкций на государства-члены и конкретные секторы или планирует это сделать? Проводился ли такой анализ для изучения последствий облегчения потока украинских товаров и услуг, или он уже проводится? Планируется ли создание фонда, аналогичного резерву для урегулирования ситуации с Brexit?» — обращается к ЕК с вопросом евродепутат.

В середине ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен пересмотреть санкции против России, потому что они вызывают повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы.

По словам политика, американские компании платят за газ и электроэнергию в четыре раза меньше, чем их европейские конкуренты. Орбан убежден, что разницу с США и Китаем невозможно сократить иным способом. Тем временем, отметил он, рост экономики конкретно Венгрии не так сильно замедлился, как в других странах Евросоюза.