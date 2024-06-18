Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил бывшего профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова к шести годам и трем месяцам тюрьмы по обвинению в деятельности против Эстонии в интересах Москвы. Об этом сообщило издание Postimees.

Период предварительного заключения суд зачел в срок отбывания наказания. Срок заключения исчисляется с 3 января этого года.

Согласно обвинительному заключению, Морозов якобы собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. По версии суда, он также передавал данные о политической ситуации в Эстонии.

По словам государственного прокурора Трийну Олев, Морозов якобы действовал в интересах разведки и служб безопасности России и «делал это в течение длительного времени». Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон заявил, что Морозов на территории России «регулярно передавал информацию российским агентам» и якобы получал денежное вознаграждение.

О задержании Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы стало известно в начале января. В Институте Шютте Тартуского университета, где Морозов работал профессором политологии, сообщили о разрыве трудовых отношений с россиянином.

Как передавало Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал должность профессора исследований Евросоюза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года — профессора международной политической теории.

На сайте Тартуского университета в научных интересах профессора были указаны такие темы, как «Российская внешняя политика и политика идентичности», «Идентичности и идеологии в России», «Российская экономика», «Отношения между Россией и ЕС», «Критические исследования безопасности» и другие. В настоящее время информация о политологе на сайте учебного заведения уже недоступна.