Еврокомиссия (ЕК) будет принимать решение о дальнейшей деятельности и активах шведско-швейцарской косметической компании Oriflame, которая продолжила работать в России, несмотря на обещание покинуть российский рынок. Это следует из обращения к ЕК, которое подготовила член Европарламента от Италии Анна Бонфриско, пишет «Лента.ру».

Как отметила Бонфриско, в европейских СМИ появилась информация о том, что Oriflame, ранее объявившая о своем уходе с российского рынка, продолжает работать в России через свою дочернюю компанию. Евродепутат напомнила, что прежде в Еврокомиссии критиковали компании, продолжавшие платить налоги в стране.

По мнению евродепутата, ситуация требует вмешательства Еврокомиссии и принятия решения относительно будущей деятельности компании.

«Какими инструментами располагает ЕК для расследования и пресечения подобных операций, и рассматривает ли она возможность замораживания активов этих компаний в ЕС и включения их юридических лиц в будущие пакеты санкций?» — следует из обращения депутата.

Бонфриско также обратила внимание, что работа Oriflame в России нарушает принцип свободной конкуренции в режиме санкций, поскольку другие европейские компании лишены значительной доли покупателей из-за ухода с российского рынка.

Oriflame сообщила об ограничении деятельности в России в марте 2022 года. Тогда компания приостановила инвестиции в развитие и маркетинг, а также ограничила возможность покупок в онлайн-магазине. В апреле 2023 года Oriflame объявила о продаже своего российского предприятия, которое находилось в Подмосковье.

Согласно информации на портале бухгалтерского учета, в 2023 году ООО «Орифлэйм косметикс» продолжала работать в России. За указанный период выручка компании составила почти 11,5 млн рублей, а чистая прибыль — около 455 тыс. рублей.

После начала боевых действий на Украине из России ушли сотни европейских компаний. Среди них крупные автомобильные бренды, финансовые организации, производители одежды, косметики и продуктов питания. Многие западные компании позже признавались в крупных убытках из-за потери клиентской базы в России.