Военные эксперты из Европы разработали план по защите неба Киева и Западной Украины, пишет The Guardian. Проект под названием «Небесный щит» (Sky Shield) предусматривает развертывание европейских военно-воздушных сил в составе 120 истребителей.

Предлагаемая европейцами зона воздушной защиты Украины будет действовать отдельно от НАТО. Она охватит Львов, Одессу и три атомные электростанции (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская), но не затронет линию фронта.

Согласно задумке, такое решение может «оказать больший военный, политический и социально-экономический эффект, чем 10 тыс. европейских сухопутных войск», и не спровоцирует более масштабный конфликт с Россией.

«Небесный щит» может стать частью «перемирия в небе», предложенного накануне украинским президентом Владимиром Зеленским. Как предполагается, план был разработан бывшими планировщиками Королевских ВВС Великобритании совместно с Вооруженными силами Украины, пишет The Guardian.

Проект уже поддержали бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф, бывший президент Польши Александр Квасьневский и бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Реализация проекта „Небесный щит“ стала бы важным компонентом усиления Европы, гарантирующим безопасность Украины эффективно и качественно», — заявил Ландсбергис.

Как отмечает The Guardian, ранее главы европейских стран не желали санкционировать патрулирование украинского неба во время продолжающихся боевых действий. Проект воздушной защиты Украины приобрел новый импульс в Европе после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и приостановки американской военной помощи ВСУ.

Это привело к «быстрому осознанию» в Европе, что теперь континент должен взять на себя ведущую роль в поддержке Киева и предоставить ему гарантии безопасности в рамках потенциального мирного соглашения с Москвой.

Впрочем, в западных политических кругах опасаются, что «Небесный щит» может привести к серьезной эскалации боевых действий в случае поражения истребителя страны-члена НАТО или России.

Сторонники проекта в ответ на это утверждают, что «риск для пилотов „Небесного щита“ невелик», поскольку с начала 2022 года Москва не выводила свои боевые самолеты за пределы существующей линии фронта. Фактическое расстояние от зоны действия российской авиации составит более 200 км, считают авторы плана.

По их мнению, патруль из европейских истребителей сможет защитить Киев от ударов ракетами и беспилотниками.