Шведский стартап Nordic Air Defence презентовал высокоскоростной перехватчик дронов двойного назначения под названием Kreuger100. На сайте производителя заявлено, что этот комплекс разрабатывался с учётом опыта боевых действий на Украине и, по утверждению разработчиков, способен сбивать ведущие российские БПЛА «Орлан-10» и «Герань-2», а также защищать от дронов аэропорты, АЭС и границу. Стенд компании с презентацией нового вооружения был представлен в эти дни на European Defence Tech Hackathon в Амстердаме.

Анти-БПЛА

Одна из центральных тем Хакатона в Амстердаме — разработка и внедрение новых беспилотников. Среди организаторов — нидерландская группа производителей дронов для Украины Drone aid Collective, а среди спонсоров мероприятия — Министерство обороны Украины.

Европейский хакатон по оборонным технологиям (European Defence Tech Hackathon) проводится частной организацией European Defense Tech Hub, задача которой ускорение технологических инноваций в ЕС. Кроме Nordic Air Defence среди партнеров организации значаться: Helsing, Delian, General Catalyst, DefSecIntel, Comand, Normal Computing, SE3 Labs.

Опытные образцы Kreuger100, согласно презентации, выполнены в трех видах. Самый простой — в форме трубы, с ручным запуском антидрона, второй — в виде антидронового ружья и третий — в виде наземной станции, оснащенной инфракрасной системой слежения за беспилотниками. Сам перехватчик дронов оснащен искусственным интеллектом (ИИ) для обнаружения цели, кроме того, на практике он показал способность отслеживать цель даже в условиях легкой облачности.

Технические характеристики аппарата пока не раскрываются. На сайте производителя заявлено, что Kreuger100 «может достигать беспрецедентной скорости в 270 км/ч». Также он способен перехватывать беспилотники на высоте до 2 тысяч метров. Антидрон использует батареи вместо топливной тяги.

Представители стартапа отмечают, что обычные средства борьбы с беспилотниками, такие как генераторы помех, лазеры и кинетическое оружие, являются дорогостоящими или неэффективными против современных угроз. Производство Kreuger100 за счет сокращения большей части оборудования, ранее необходимого для перехватчиков дронов, и замены его программным обеспечением и ИИ обойдется в десять раз дешевле за единицу, чем обычные технологии борьбы с дронами.

Секретный враг «Орлана» и «Герани»

Разработка Kreuger100 шла в режиме строгой секретности до ноября 2024 года. Испытания производились в Швеции. На сайте стартапа выложен короткий ролик, где портативная станция в условиях облачности ведет в небе БПЛА. Утверждается, что испытания проходили под Стокгольмом.

На сайте производителя написано, что Kreuger100 способен поражать российские «Орлан-10» и «Герань-2». На сегодняшний момент их очень сложно сбить. Первый летает слишком высоко, а второй из-за небольших размеров почти не виден на экранах современных радаров.

«Орлан-10» — российский БПЛА, который ведет круглосуточную воздушную разведку в зоне СВО, корректирует огонь артиллерии, тяжелых огнеметных систем и удары авиации. «Герань-2» — это, по оценкам экспертов, копия удачного, а главное простого и дешевого в производстве, иранского беспилотника «Шахед». Тот, в свою очередь, является гибридом двух западных ударных беспилотников — американского Predator и израильского Hermes. «Герань-2» ежедневно используется на территории Украины — перегружает ПВО, атакует военные объекты.

Российский военнослужащий доброволец Алексей Черников (позывной ЦСКА) рассказал RTVI, что с таким видом вооружения российские бойцы в зоне конфликта пока не сталкивались:

«Под Авдеевкой шведы использовали скандинавские маленькие беспилотники Black Hornet. По этому факту можно судить, что их ВПК достаточно мощный, а что из себя представляет Kreuger100, покажет время».

Независимость от США

Генеральный директор и основатель Nordic Air Defence Карл Розандер считает, что такие разработки как Kreuger100 сделают ЕС более независимым от США:

«С тех пор, как мы вышли из режима скрытности, энтузиазм по поводу нашего продукта позволил нам закрыть стратегический раунд и заручиться поддержкой группы новаторов и отраслевых экспертов мирового класса: значительное достижение для компании на раннем этапе. Инвестиции ускорят развитие Nordic Air Defence как бизнеса с точки зрения разработки и кадрового обеспечения и помогут быстрее вывести Kreuger100 на рынок».

“Европа слишком долго зависела от поддержки США и международных цепочек поставок: устоявшиеся и возникающие угрозы нашим демократиям делают это положение несостоятельным», — пояснил Розандер задачу.

С ним согласен Макс Самуэль, партнер SNÖ Ventures: «Речь идет не только о подрыве традиционных игроков — речь идет о создании технологического суверенитета, в котором Европа остро нуждается».

За последний год компания Nordic Air Defence привлекла несколько миллионов долларов США. Основным инвестором, по данным журнала European Defense Review выступила норвежская SNÖ Ventures, а частными инвесторами стали, среди прочих, соучредитель Northzone Йорген Блад, бывший зам гендиректора Volvo Group Ян Гурандер и основатель консалтинговой фирмы в области искусственного интеллекта Codon Эрик Фредлунд.