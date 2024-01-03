Отказ от рукопожатия среди шахматистов не предусматривает наказания или автоматического проигрыша, заявили представители Международной федерации шахмат (FIDE), комментируя поступок польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды, не ставшего пожимать руку россиянина Денису Хисматуллину перед началом партии на чемпионате мира в Узбекистане, передает «РБК-Спорт».

Несмотря на это, отметили в федерации, у независимой Комиссии по этике есть право наложить санкции на шахматиста, отказавшегося от рукопожатия с соперником.

«Это может произойти, только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от Комиссии по этике. В ситуации с Дудой — Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — пояснили в FIDE.

Перед началом партии на чемпионате в Узбекистане Денис Хисматуллин протянул руку, подойдя к доске, у которой сидел Дуда, однако польский шахматист отказался пожимать ее. Издание Rzeczpospolita пояснило, что Дуда отказался жать руку сопернику из-за того, что Хисматуллин несколько раз выезжал в зону боевых действий в Украине. Журналисты также указали на то, что Хисматуллин тренирует и поддерживает дружеские отношения с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Карякин был отстранен от участия в турнирах под своей эгидой решением руководства FIDE в марте 2022 года в связи с высказываниями в поддержку российской военной спецоперации в Украине.