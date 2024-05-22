Министерство иностранных дел Финляндии предполагает, что Москва будет действовать в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, написала в соцсети X глава ведомства Элина Валтонен, комментируя предложение Минобороны России уточнить линию государственной границы в Балтийском море.

«МИД прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, и об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия как участник Конвенции будет действовать соответствующим образом», — сообщила Валтонен.

Согласно конвенция ООН, которая вступила в силу в 1994 году, регулируются все международные аспекты использования морского пространства — делимитация морских границ, утверждение экологических норм, проведение научных исследований, а также торговля и урегулирование международных споров. К Конвенции присоединилось более 140 стран. Это соглашение заменило действовавшую с 1958 года конвенцию об открытом море.

Министерство обороны России предложило обновить список точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Проект ведомства был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В документе предлагается установить новую систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска.

Как пояснили в Минобороны, этот шаг позволит изменить прохождение госграницы в акватории Балтийского моря и позволит использовать ее в качестве внутренних морских вод. По данным ведомства, нынешний перечень координат, утвержденный в 1985 году, не соответствует «современной географической обстановке».

Текста документа и приложения с новым перечнем координат точек, которые отражают госграницу, в карточке проекта постановления нет. Документ находится на общественном обсуждении, а датой его окончания установлено 4 июня 2024 года. Январь 2025 года указан как планируемый срок вступления проекта в силу.