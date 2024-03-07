Суд в Финляндии приговорил к девяти месяцам условно гражданина Франции Габриэля Темина, которого признали виновным в экспорте товаров из Германии в Россию без необходимого разрешения. Как отмечает издание Helsingin Sanomat, это первый в стране приговор за нарушение антироссийских санкций Евросоюза.

Габриэль Темин работал управляющим директором финских компаний Luminor и Siberica, которые занимаются логистикой и складами. Сторона обвинения утверждала, что Темин экспортировал «тысячи беспилотников» в Россию, откуда якобы «курировалась деятельность» его компаний. Однако суд не нашел никаких доказательств этому и заявил, что «такое предположение, по крайней мере частично, могло быть результатом ошибок перевода в досудебных материалах».

Финский суд признал Темина виновным в экспорте товаров из Германии в Россию без необходимого на это разрешения. Helsingin Sanomat отмечает, что пунктом назначения в документах был указан Казахстан, но в итоге товары были отправлены в Санкт-Петербург. По данным издания, стоимость поставленной в Россию продукции составляет несколько тысяч евро.

Кроме того, следствие утверждало, что компания Luminor перевозила через Россию оборудование Skynet, закупленное на Тайване. Речь идет об устройствах стоимостью почти €400 тыс., предназначенных для перехвата беспилотных летательных аппаратов. Как указывает Helsingin Sanomat, оборудование было продано финской компанией в Казахстан транзитом через Россию без необходимого разрешения на экспорт и предположительно использовалось в зоне российской военной операции на Украине. Между тем в суде отметили, что доказательств того, что товар предназначался для России, недостаточно.

Прокуратура требовала запретить Темину заниматься предпринимательской деятельностью и запрашивала для него четыре года заключения. Впоследствии с бизнесмена была снята часть обвинений — ему назначили девять месяцев лишения свободы условно. Кроме того, у Темина конфисковали €11 тыс., которые он получил в результате незаконных сделок.