В аэропорту Хельсинки в начале декабря по подозрению в нарушении санкций задержали частный самолет Beechcraft, летевший из Литвы в Россию. Об этом сообщила литовская радиокомпания LRT.

Самолет, зарегистрированный в Литве, следовал в Псков через воздушное пространство Латвии. В финском аэропорту Beechcraft приземлился для дозаправки. Такой маршрут насторожил финских правоохранителей (лететь из Латвии прямо в Псков в два раза быстрее, чем через Хельсинки. — Прим. RTVI).

Кроме того, выяснилось, что одним из пилотов был гражданин Литвы Робертас Петкус, который ранее мог участвовать в продаже воздушных судов в обход санкций. В отношении мужчины ведется досудебное расследование. В связи с этим самолет временно задержан, финские власти изучают все обстоятельства инцидента.

Как передает LRT, самолет был продан новым владельцам при посредничестве государственного служащего, а перевозил его в Россию другой пилот, у которого уже были связи с российским бизнесом.

Согласно имеющимся данным, самолет был ранее приобретен гражданином Латвии Робертсом Климовичем, который тоже был на борту Beechcraft. Мужчина объяснил, что приобрел воздушное судно для родственников в качестве посредника, а сам он направлялся в Казахстан.

«Я летел в Казахстан не для того, чтобы продать самолет в России. Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», — сказал он.

После конфискации самолета Климович подал официальную жалобу в финскую прокуратуру, оспаривая законность задержания воздушного судна.